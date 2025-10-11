STAR’s UP, le festival de l’Espace Hangar Y Meudon

STAR’s UP, le festival de l’Espace, avec l’IPSA, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace

#Événement | L’IPSA part à la conquête de Stars’Up !

Le festival Stars’Up, rendez-vous incontournable des passionnés d’espace, de science et de science-fiction, revient pour sa 7ᵉ édition — et l’IPSA sera de la partie !

Né de la volonté de rendre les sciences de l’espace accessibles à tous, Stars’Up réunit chaque année chercheurs, entrepreneurs, créateurs et curieux de tous âges autour d’un objectif commun : explorer, comprendre et rêver l’univers autrement.

Retrouvez nos équipes et étudiants pour échanger sur les projets étudiants, nos associations et les formations qui façonnent nos futurs ingénieurs— une belle opportunité de découvrir l’univers IPSA, d’échanger et de s’inspirer !

Rendez-vous les 11 et 12 octobre 2025

A Meudon , au Hangar Y

Festival gratuit et ouvert à tous !

IPSA Flight IPSA VEGA IPSAONE IPS’Airship IPSA SPACE SYSTEMS

À propos de l’IPSA

Depuis plus de 60 ans, l’IPSA forme les ingénieurs de demain dans les domaines de l’air, de l’espace et des nouvelles mobilités. Aujourd’hui, les technologies aéronautiques et spatiales s’étendent bien au-delà des cieux, avec des applications sur terre, sur et sous l’eau. Répartie sur trois sites d’excellence à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose un parcours d’ingénieur en 5 ans, un Bachelor en 3 ans, ainsi que des formations spécifiques telles que le MSc Aerospace Propulsion, le MSc Aéro IA & Cyber, et le MBA Ingénieur d’affaires en aéronautique et spatial en partenariat avec l’ISG. Avec une pédagogie résolument tournée vers l’international et en phase avec les besoins des entreprises du secteur, l’IPSA bénéficie de solides partenariats avec les acteurs civils et militaires de l’industrie. En connexion directe avec les décideurs et experts du domaine, nos étudiants sont prêts à transformer leur passion en carrière. L’IPSA recrute pour la formation ingénieurs en post-bac via le Concours Advance le qui donne accès à 4 grandes écoles d’ingénieurs réparties sur 13 campus à travers la France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-11T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-12T18:00:00.000+02:00

https://starsupfestival.fr

Hangar Y Av. de Trivaux, 92190 Meudon Meudon-la-Forêt Meudon 92190 Hauts-de-Seine