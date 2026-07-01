Start for Good : accompagnement pour les créateurs d’entreprises, Live to Good, Les Sauvages

Informations pratiques

Start for Good : accompagnement pour les créateurs d’entreprises 14 – 16 septembre Live to Good Rhône

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T09:30:00+02:00 – 2026-09-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00

Appel à candidatures national – Entreprendre avec sens !

Tu as entre 18 et 30 ans et un projet entrepreneurial qui répond à des problème sociaux ou environnementaux ?

Les candidatures pour la 18e promotion du programme Start for Good de Live for Good sont ouvertes !

Start for Good, c’est un programme national 100% gratuit qui accompagne 50 jeunes, partout en France, à structurer et développer leur projet à impact positif.

Ce qui fait la différence ? La force du collectif !

– ⁠ ⁠Une promo de 50 entrepreneur·es engagé·es

– ⁠ 3 campus immersifs de 3 jours (logement et repas pris en charge)

– ⁠ 6 mois de coaching individuel

– ⁠ ⁠Des ateliers, ressources et rencontres inspirantes

Début du programme : septembre 2026

⏳ Date limite de candidature : 13 juin

Pour postuler : https://live-for-good-aap-17.softr.app/

Start for Good, c’est le moment où ton idée prend confiance, où tu n’es plus seul(e) et où ton envie d’impact devient un vrai projet entrepreneurial !

Live to Good 95 La Roche, 69170 Les Sauvages Les Sauvages 69170 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://live-for-good-aap-17.softr.app/ »}] [{« link »: « https://live-for-good-aap-17.softr.app/ »}]

L’appel à projets pour rejoindre la future promotion Start for Good est ouvert pour les jeunes de 18 à 30 ans qui veulent un accompagnement gratuit pour la création de leur entreprise ! entreprendre

Live to Good