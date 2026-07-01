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AGENDA · Les Sauvages

Start for Good : accompagnement pour les créateurs d’entreprises, Live to Good, Les Sauvages

lundi 14 septembre 2026 · Live to Good · Les Sauvages

Start for Good : accompagnement pour les créateurs d’entreprises, Live to Good, Les Sauvages

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Live to Good
Adresse
95 La Roche, 69170 Les Sauvages
Ville
69170 Les Sauvages
Département
Rhône
Tarif
Sur inscription

Start for Good : accompagnement pour les créateurs d’entreprises 14 – 16 septembre Live to Good Rhône

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T09:30:00+02:00 – 2026-09-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00

 Appel à candidatures national – Entreprendre avec sens !

Tu as entre 18 et 30 ans et un projet entrepreneurial qui répond à des problème sociaux ou environnementaux ?

 Les candidatures pour la 18e promotion du programme Start for Good de Live for Good sont ouvertes !

 Start for Good, c’est un programme national 100% gratuit qui accompagne 50 jeunes, partout en France, à structurer et développer leur projet à impact positif.

 Ce qui fait la différence ? La force du collectif !

– ⁠ ⁠Une promo de 50 entrepreneur·es engagé·es
– ⁠ 3 campus immersifs de 3 jours (logement et repas pris en charge)
– ⁠ 6 mois de coaching individuel
– ⁠ ⁠Des ateliers, ressources et rencontres inspirantes

 Début du programme : septembre 2026

⏳ Date limite de candidature : 13 juin

 Pour postuler : https://live-for-good-aap-17.softr.app/

Start for Good, c’est le moment où ton idée prend confiance, où tu n’es plus seul(e) et où ton envie d’impact devient un vrai projet entrepreneurial !

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L’appel à projets pour rejoindre la future promotion Start for Good est ouvert pour les jeunes de 18 à 30 ans qui veulent un accompagnement gratuit pour la création de leur entreprise ! entreprendre

Live to Good