Starthèse Brest, Pôle numérique Brest Bouguen, Brest

Starthèse Brest 29 et 30 avril Pôle numérique Brest Bouguen Finistère

Gratuit, sur inscription. Frais de bouche offerts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T09:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T08:30:00+02:00 – 2026-04-30T13:30:00+02:00

Cet évènement est organisé par le Pépite Bretagne et le Pôle Universitaire d’Innovation Blue Box pour tous les doctorants et jeunes chercheurs qui souhaitent s’initier à l’esprit d’entreprendre.

Au programme ?

Starthèse se déroule sur une journée et demie, avec plusieurs temps forts :

– Présentation des sujets de thèses pour susciter l’échange et la réflexion collective entre doctorants porteurs de projet et doctorants porteurs de compétences

– Ateliers d’idéation et de création pour favoriser l’émergence de pistes de réflexion

– Formation au pitch et initiation au lean canvas pour structurer et présenter ses idées de manière claire et percutante

– Coaching et accompagnement par des experts pour maximiser votre potentiel

– Pitch final devant un jury de professionnels permettant de synthétiser et défendre les idées développées en équipe

Les repas sont offerts par l’équipe organisatrice !

L’équipe lauréate aura l’honneur de représenter la Bretagne lors de la grande finale nationale à l’automne 2026. Une opportunité exceptionnelle pour présenter son projet sur une scène nationale et d’élargir son réseau au sein de la communauté scientifique et professionnelle.

Pour qui ?

Tous les doctorants ainsi que les docteurs ayant soutenu leur thèse depuis moins de 5 ans, toutes disciplines confondues : sciences, techniques, lettres, sciences humaines, économie, gestion…

Cette diversité de profils favorise la complémentarité des expertises et stimule la créativité collective.

Pourquoi participer ?

Quelle que soit votre spécialité, le challenge Starthèse est une invitation à explorer et à révéler des compétences en gestion de projet sur un sujet de recherche.

En équipe, avec d’autres doctorants et jeunes chercheurs d’autres disciplines, vous imaginerez des solutions répondants aux enjeux sociaux, économiques, culturels, environnementaux… de notre société.

– Collaborez au-delà de votre discipline : Vous rencontrerez d’autres doctorants issus de divers horizons, croisez vos expertises et co-construisez un projet​ ;

– Valorisez vos compétences doctorales : Vous découvrirez comment vos compétences sont utiles et nécessaires dans un contexte de création​ ;

– Initiez-vous aux outils efficaces de la gestion de projet : pour stimuler sa créativité, penser un projet en fonction de sa viabilité, de ses impacts, de sa durabilité, mais encore apprendre à présenter son projet devant un public ;

– Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé : différents experts vous aideront pour structurer et développer votre projet​ ;

– Vivez une expérience humaine et accordez-vous une « pause » ressourçante : Starthèse, c’est 1,5 jours d’échanges et de partage​s entre doctorants venant de tous les domaines des sciences de la nature aux sciences formelles en passant par les sciences humaines et sociales ;

– Relevez un défi national ! Les lauréats bretons représenteront notre région lors de la cérémonie nationale.

Où et quand ?

Au Pôle numérique Brest Bougen (PN2B) de Brest les 29 avril de 9h à 17h et 30 avril 2026 de 8h30 à 13h30.

Comment s’inscrire ?

Les inscriptions sont ouvertes dès-à-présent sur AMETHIS et jusqu’au 10 avril 2026.

