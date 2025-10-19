Starting Sunday 2025

Starting Sunday 2025 dimanche 19 octobre 2025.

Pour sa 11e édition consécutive, Starting Sunday fait son grand retour du 19 au 25 Octobre 2025 en marquant le coup d’envoi de la Semaine de l’Art, dans les galeries !

Organisée par le Comité Professionnel des Galeries d’Art et soutenue par des partenaires tels que Art Basel Paris, cette rencontre automnale célèbre une nouvelle fois la richesse et le dynamisme de la scène artistique.

Ouvert à toutes et à tous, Starting Sunday est un événement libre et gratuit. Cette édition rassemble 140 galeries proposant 108 expositions personnelles et 32 expositions collectives. Au programme : vernissages, performances artistiques, visites guidées et rencontres, pour une immersion complète dans l’art contemporain et moderne.

Comme chaque année, Starting Sunday s’articule autour des Focus Galeries et des journées par quartier, offrant l’occasion d’explorer la richesse des scènes artistiques parisiennes et régionales.

Matignon : les galeries de l’association Matignon Saint-Honoré proposent un dialogue commun le lundi 20 octobre .

: les galeries de l’association Matignon Saint-Honoré proposent un dialogue commun le octobre Marais : la journée du mardi 21 octobre est consacrée aux galeries du quartier.

: la journée du octobre est consacrée aux galeries du quartier. St-Germain-des-Prés : les galeries proposent des vernissages et événements le jeudi 23 octobre.

: les galeries proposent des vernissages et événements le octobre. Grand Paris et Régions : de nombreux événement sont mis à l’honneur le mercredi 22 octobre et le samedi 25 octobre.

Le programme du Starting Sunday sera disponible dès le début du mois d’octobre dans les 140 galeries participantes ainsi que dans les foires partenaires : AKAA, Art Basel Paris, Asia Now, Menart Fair, Moderne Art Fair, Offscreen et Paris Internationale.

L’événement bénéficie également du relais de dix institutions culturelles partenaires : Beaux Arts De Paris, Bétonsalon, Fondation Pernod Ricard, Frac Idf, Jeu De Paume, L’atlas- Groupe Emerige, Lafayette Anticipations, Manufactures Nationales, Musée Picasso Paris, Musée Transitoire.

Pour cette année 2025, le CPGA inaugure le Prix du Public, qui récompensera la meilleure exposition réalisée par une galerie. Cette initiative vise à faire du public le cœur de l’événement tout en valorisant le travail d’une galerie.

Toutes les expositions sont consultables en ligne sous forme de parcours, sur notre site et via l’application CUR8. Des visites guidées et commentées par des médiateurs sont proposées dans les quartiers de Saint-Germain-des-Prés et du Marais via notre page eventbrite.

Plus d’informations sur notre site internet.

Que vous soyez professionnel.e.s, passionné.e.s d’art ou simplement curieux·se.s, Starting Sunday vous invite à découvrir, explorer et partager l’énergie créative qui anime les galeries !

Le Comité Professionnel des Galeries d'Art est heureux d'annoncer que la nouvelle édition du Starting Sunday se tiendra du 19 au 25 octobre 2025.



Ouvert à toutes et tous, gratuit et libre d’accès, cet évènement vous invite à la découverte des galeries parisiennes.

Du dimanche 19 octobre 2025 au samedi 25 octobre 2025 :

gratuit

Reservation des visites guidées des quartiers de Saint-Germain-des-Prés et du Marais via notre page eventbrite.

Tout public.

