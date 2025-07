STARTING WITH THE LIMBS, de ANNIE HANAUER / L’AUTRE MAISON Triangle – cité de la danse Rennes

STARTING WITH THE LIMBS, de ANNIE HANAUER / L’AUTRE MAISON Triangle – cité de la danse Rennes 19 et 20 novembre Ille-et-Vilaine

La chorégraphe Annie Hanauer conçoit des autoportraits chorégraphiques singuliers. Chacun·e y exprime son individualité, donnant naissance à de véritables tableaux vivants.

La chorégraphe Annie Hanauer brouille les frontières entre réalité et imagination et questionne les représentations du corps.

Cette création est une pièce hybride, prenant pour point de départ l’expérience du corps équipé de prothèses. En s’appuyant sur ses propres expériences, celles des 4 danseurs et danseuses, en situation de handicap ou non, et notamment la relation à leurs membres perçus comme « hors normes », Annie Hanauer conçoit des autoportraits chorégraphiques singuliers. Chacun·e y exprime son individualité dans une écoute permanente de l’autre, donnant naissance à de véritables tableaux vivants.

Starting with the Limbs emporte les 4 danseurs et danseuses dans des variations chorégraphiques inédites, avec des sculptures portées et portables, conçues et réalisées par le designer Ghali Bensouda grâce au processus de morphogenèse numérique et à l’impression 3D.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-19T21:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-20T19:50:00.000+01:00

https://www.t-n-b.fr/programmation/starting-with-the-limbs

Triangle – cité de la danse Bd de Yougoslavie, 35000 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine