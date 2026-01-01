StartUp Week-end Caen

StartUp Week-end

16 bis Quai Amiral Hamelin Caen Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 17:00:00

fin : 2026-01-25 20:30:00

2026-01-23

L’association Terrain d’Innovation lance son StartUp Week-End Sport & Innovation ! 54 heures pour former une équipe, innover autour du sport de demain et pitcher ton projet devant un jury de professionnels, accompagné(e) par des coachs d’experts.

54 heures pour imaginer le sport de demain !

L’association Terrain d’Innovation organise son StartUp Week-End Sport & Innovation, un événement unique où créativité, esprit d’équipe et audace sont au rendez-vous. Pendant trois jours, les participants forment une équipe, développent une idée innovante autour du sport de demain et la présentent devant un jury de professionnels, accompagnés par des coachs experts.

Au programme : conférences, tables rondes, animations et rencontres inspirantes avec des acteurs clés du sport et de l’innovation. .

16 bis Quai Amiral Hamelin Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 43 88 86 64 terraindinnovation.caen@gmail.com

English : StartUp Week-end

The Terrain d?Innovation association launches its StartUp Week-End Sport & Innovation! 54 hours to form a team, innovate around the sport of tomorrow and pitch your project to a panel of professionals, accompanied by expert coaches.

