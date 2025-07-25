Static Shot / a Folia Creil
Allée Nelson Creil Oise
Spectacle | Danse | 12 ans et +
CCN Ballet de Lorraine Marco da Silva Ferreira et Maud Le Pladec
Dans un tandem électrifiant, le duo formé par Marco da Silva Ferreira et Maud Le Pladec nous promet une soirée de transe collective !
En partenariat avec le réseau Escales Danse
Garderie 2€
Intense, c’est un moindre mot pour qualifier ces deux pièces chorégraphiques de Marco da Silva Ferreira et Maud Le Pladec, directrice de la danse pour les cérémonies des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.
Dans un tandem électrifiant, le duo nous promet une soirée de transe collective qui mêle la puissance de la Folia, danse issue du folklore portugais, aux pulsations euphoriques d’une chorégraphie à 130 BPM?!
Le programme explore en deux temps la plasticité de tout un groupe, sous des sons eurodance et à travers des gestes envoûtants. Entre extase et climax mais aussi rébellion collective, Static Shot / a Folia nous transmet un véritable condensé d’énergie qui ne nous lâchera pas?!
Durée 1h30 avec entracte
Garderie pour les enfants entre 3 et 10 ans Plus d’infos sur www.faiencerie-theatre.com 26 .
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
English :
Show | Dance | Ages 12 and up
CCN ? Ballet de Lorraine Marco da Silva Ferreira and Maud Le Pladec
The electrifying duo of Marco da Silva Ferreira and Maud Le Pladec promises an evening of collective trance!
In partnership with the Escales Danse network
Garderie 2?
German :
Aufführung | Tanz | 12 Jahre und älter
CCN ? Ballet de Lorraine Marco da Silva Ferreira und Maud Le Pladec
In einem elektrisierenden Tandem verspricht uns das Duo aus Marco da Silva Ferreira und Maud Le Pladec einen Abend der kollektiven Trance!
In Partnerschaft mit dem Netzwerk Escales Danse
Kindergarten 2?
Italiano :
Performance | Danza | Dai 12 anni in su
CCN ? Balletto di Lorena Marco da Silva Ferreira e Maud Le Pladec
L’elettrizzante duo di Marco da Silva Ferreira e Maud Le Pladec promette una serata di trance collettiva!
In collaborazione con la rete Escales Danse
Garderie 2?
Espanol :
Espectáculo | Danza | A partir de 12 años
CCN ? Ballet de Lorraine Marco da Silva Ferreira y Maud Le Pladec
El electrizante dúo de Marco da Silva Ferreira y Maud Le Pladec promete una velada de trance colectivo
En colaboración con la red Escales Danse
Garderie 2?
