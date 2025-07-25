Static Shot / a Folia Creil

Static Shot / a Folia

Allée Nelson Creil Oise

Début : 2026-01-28 20:00:00

fin : 2026-01-28 22:00:00

2026-01-28

Spectacle | Danse | 12 ans et +

CCN Ballet de Lorraine Marco da Silva Ferreira et Maud Le Pladec

Dans un tandem élec­tri­fiant, le duo formé par Marco da Silva Ferreira et Maud Le Pladec nous promet une soirée de transe collec­tive !

En partenariat avec le réseau Escales Danse

Garderie 2€

Intense, c’est un moindre mot pour quali­fier ces deux pièces choré­gra­phiques de Marco da Silva Ferreira et Maud Le Pladec, direc­trice de la danse pour les céré­mo­nies des Jeux olym­piques et para­lym­piques de Paris 2024.

Dans un tandem élec­tri­fiant, le duo nous promet une soirée de transe collec­tive qui mêle la puis­sance de la Folia, danse issue du folk­lore portu­gais, aux pulsa­tions eupho­riques d’une choré­gra­phie à 130 BPM?!

Le programme explore en deux temps la plas­ti­cité de tout un groupe, sous des sons euro­dance et à travers des gestes envoû­tants. Entre extase et climax mais aussi rébel­lion collec­tive, Static Shot / a Folia nous trans­met un véri­table condensé d’éner­gie qui ne nous lâchera pas?!

Durée 1h30 avec entracte

En partenariat avec le réseau Escales Danse

Garderie pour les enfants entre 3 et 10 ans Plus d’infos sur www.faiencerie-theatre.com 26 .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Show | Dance | Ages 12 and up

CCN ? Ballet de Lorraine Marco da Silva Ferreira and Maud Le Pladec

The electrifying duo of Marco da Silva Ferreira and Maud Le Pladec promises an evening of collective trance!

In partnership with the Escales Danse network

Garderie 2?

German :

Aufführung | Tanz | 12 Jahre und älter

CCN ? Ballet de Lorraine Marco da Silva Ferreira und Maud Le Pladec

In einem elektrisierenden Tandem verspricht uns das Duo aus Marco da Silva Ferreira und Maud Le Pladec einen Abend der kollektiven Trance!

In Partnerschaft mit dem Netzwerk Escales Danse

Kindergarten 2?

Italiano :

Performance | Danza | Dai 12 anni in su

CCN ? Balletto di Lorena Marco da Silva Ferreira e Maud Le Pladec

L’elettrizzante duo di Marco da Silva Ferreira e Maud Le Pladec promette una serata di trance collettiva!

In collaborazione con la rete Escales Danse

Garderie 2?

Espanol :

Espectáculo | Danza | A partir de 12 años

CCN ? Ballet de Lorraine Marco da Silva Ferreira y Maud Le Pladec

El electrizante dúo de Marco da Silva Ferreira y Maud Le Pladec promete una velada de trance colectivo

En colaboración con la red Escales Danse

Garderie 2?

