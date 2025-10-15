Station Mendès Clap de fin ! Station Mendès Nantes

Station Mendès Clap de fin ! Station Mendès Nantes mercredi 15 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-15 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public, En famille, Jeune Public

C’est le clap de fin pour la Station Mendès.Le 15 octobre 2025 est l’occasion de se souvenir des différents évènements à la Station Mendès et d’expérimenter un Office de tourisme de Bellevue, en partenariat avec le lycée Sacré-Coeur. Animations gratuites à la Station Mendès (arrêt de tramway Romain Rolland, derrière la Maison des sports). 13h45 :• Balade urbaine par Valérian Dénéchaud de Vous êtes ici : Prenez de la hauteur : de la cave au grenier, avec Environnements solidaires et Atlantique Habitations. 14h à 18h :• L’incroyable Bellevue : pour regarder autrement le quartier : Une expérimentation d’un Office de tourisme de Bellevue pensé avec les étudiants en BTS tourisme du lycée Sacré-Coeur.• Spectacle-manège Shanti : Les plus petits tournent, les grands pédalent et tous profitent du spectacle.• Stands et expositions, Conseil citoyen, les Arpenteurs et leurs cartes postales, les étudiants du BTS tourisme (maquillage, dessin…), les associations et services du Grand Bellevue.• Ateliers cartes postales avec La voix est livres : on écrit, on lit, on dessine, on devine !• Atelier Dernier dé-collage avec le collectif d’architecte Saga et Gru.• Jeux en famille L’arbre aux ressources avec l’EPE44.• Découverte du quartier en 2030 (réalité virtuelle).

Station Mendès Nantes 44100