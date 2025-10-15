Station Mendès Clap de fin ! Station Mendès Nantes

Station Mendès Clap de fin ! Mercredi 15 octobre, 13h45 Station Mendès Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-15T13:45:00 – 2025-10-15T18:00:00

Fin : 2025-10-15T13:45:00 – 2025-10-15T18:00:00

C’est le clap de fin pour la Station Mendès.

Le 15 octobre 2025 est l’occasion de se souvenir des différents évènements à la Station Mendès et d’expérimenter un Office de tourisme de Bellevue, en partenariat avec le lycée Sacré-Coeur.

Animations gratuites à la Station Mendès (arrêt de tramway Romain Rolland, derrière la Maison des sports).

13h45 :

• Balade urbaine par Valérian Dénéchaud de Vous êtes ici : Prenez de la hauteur : de la cave au grenier, avec Environnements solidaires et Atlantique Habitations.

14h à 18h :

• L’incroyable Bellevue : pour regarder autrement le quartier : Une expérimentation d’un Office de tourisme de Bellevue pensé avec les étudiants en BTS tourisme du lycée Sacré-Coeur.

• Spectacle-manège Shanti : Les plus petits tournent, les grands pédalent et tous profitent du spectacle.

• Stands et expositions, Conseil citoyen, les Arpenteurs et leurs cartes postales, les étudiants du BTS tourisme (maquillage, dessin…), les associations et services du Grand Bellevue.

• Ateliers cartes postales avec La voix est livres : on écrit, on lit, on dessine, on devine !

• Atelier Dernier dé-collage avec le collectif d’architecte Saga et Gru.

• Jeux en famille L’arbre aux ressources avec l’EPE44.

• Découverte du quartier en 2030 (réalité virtuelle).

Station Mendès 44 rue Romain rolland 44100 Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Projet global Grand Bellevue