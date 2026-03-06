Station Sports & Nature Journée des Loisirs Station Sports & Nature Belle-Isle-en-Terre

Station Sports & Nature Journée des Loisirs

Station Sports & Nature Rue du Guic Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

2026-04-12

La Station sports et nature est située au cœur de la vallée du Léguer. Ici tirez à l’arc ou à la sarbacane sur des cibles 3D. Testez nos randonnées VTT à thèmes, les parcours d’orientation. Possible location de VTT, VTC et vélo électrique pour découvrir 200 km de parcours balisés.

Ce dimanche 12 avril, pour la 7ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle UNE ENTREE ACHETEE = UNE ENTREE OFFERTE avec le mot de passe JDL2026 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Programme des sites participants https://www.cotesdarmor.com/agenda/journee-des-loisirs/ .

Station Sports & Nature Rue du Guic Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne

