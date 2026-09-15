Station swing Jazz Vocal Espace des Arts Chalon-sur-Saône
samedi 26 septembre 2026 · Espace des Arts · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Chalon-sur-Saône
Station swing Jazz Vocal
Espace des Arts 5B avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 15 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Musique/Pluriel et le trio SEGMENT présentent un concert de Jazz Vocal
Dans la salle des pas perdus d’une petite gare de province, un pianiste joue du jazz.
Les voyageurs en attente, soudain emportés par la musique, se mettent à chanter, rêver ensemble…
L’ensemble vocal Musique/Pluriel vous embarque pour une traversée joyeuse et émouvante, avec un répertoire issu de grands standards de jazz agrémentés de petites pépites savoureuses.
Direction musicale : Barbara Trojani, Catherine Faure
Trio Jazz : Antonin Néel .
Espace des Arts 5B avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 87 76 01 christian.bert@bbox.fr
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English : Station swing Jazz Vocal
L’événement Station swing Jazz Vocal Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-09-05 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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