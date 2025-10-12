Stationnement alterné Le StanG Pluvigner

Stationnement alterné

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 17:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Théâtre

Par les Baladins d’Armor

Jean Martin, chauffeur de taxi de profession, est un homme comme tout le monde. Sauf qu’il est marié à deux femmes et qu’il a deux foyers l’un à Ivry, l’autre à Montreuil. Entre déplacements et horaires variables, il jongle parfaitement avec son emploi du temps surchargé, jusqu’au jour où, à la faveur d’un accident de la route, son double jeu est en passe d’être découvert par deux inspecteurs de police. Il s’emploie alors à tout faire pour ne pas dévoiler le pot aux roses, aidé dans son effort par son voisin, complice malgré lui des événements rocambolesques qui s’enchaînent en cascade.

Une comédie de Ray Cooney. .

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 59 17 00 10

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stationnement alterné Pluvigner a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon