Statues de Nantes, images de la ville – Visite guidée, Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-20 14:30 – 16:30

Gratuit : non 12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans) 12 € (tarif plein) / 7 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservations :levoyageanantes.frAccueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Tout public

Visite guidée Le Voyage à Nantes. Drapées dans leur silence, les statues ont la capacité de faire lever les yeux et influencer ceux qui les regardent…La visite interroge l’essence même de la statuaire conçue à Nantes dès le XIXe siècle. Oeuvre d’art ? Ouvrage commémoratif ? Images célébrant Nantes et ses personnalités, leur présence et leur invisibilité font partie intégrante de notre décor quotidien. Dressées sur les places ou devant des édifices publics, elles confèrent des identités propres à Nantes, d’hier à aujourd’hui. Durée : 2h Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne) Accessible aux personnes à mobilité réduite avec aide.

Centre-ville Nantes 44000



