Steeve Roudié & Alain Villaret GALERIE des CORSAIRES Bayonne

Steeve Roudié & Alain Villaret

GALERIE des CORSAIRES 16 Rue Pontrique Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-19

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-19

La Galerie des Corsaires vous propose une nouvelle exposition au sein de sa structure au cœur du petit Bayonne.

Le sens des créations de Steeve Roudié est d’installer l’individu en posture d’introspection et de réflexion. Les matières utilisées telles que le bois, le charbon, la cendre, la terre ou le sable symbolisent la permanence et l’impermanence de l’existence. Les symboles, les thèmes choisis pour ses œuvres ont en commun de nous interroger sur notre chemin dans l’existentialisme.

La composition des œuvres d’Alain Villaret est toujours très travaillée, la touche énergique et des matières expressives viennent encore renforcer la composition. L’image s’abstractise mais sans perdre totalement le contact avec la réalité, l’artiste reste déterminé dans la figuration, une figuration libérée et parfois exubérante. .

GALERIE des CORSAIRES 16 Rue Pontrique Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 46 79 91 galeriedescorsaires@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Steeve Roudié & Alain Villaret

L’événement Steeve Roudié & Alain Villaret Bayonne a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Bayonne