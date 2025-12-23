Steeve The Conzert, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Steeve The Conzert

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Fatigué du showbiz, Steeve Edward’s Johnson, star autoproclamée, se lance dans un nouveau projet musical une forme hybride, une œuvre mystique, plus qu’un concert, c’est un voyage ! Son style le New Rock chamanique.

Poétique, comique, décalé, le public témoigne un voyage cosmique , du Pink Floyd clownesque , mieux que le Puy du fou , une grande imposture musicale !

COMPAGNIE LES BARJES

Barthélémy Guéret • Comédien, chorégraphe

Rémi Pacault • Régisseur

Sébastien Albillo • Metteur en scène

Mathilde Hopquin • Administratrice

Jérémy Chopin • Aide à l’écriture .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Steeve The Conzert

Tired of showbiz, self-proclaimed star Steeve Edward’s Johnson embarks on a new musical project: a hybrid form, a mystical work, more than a concert, it’s a journey! His style: shamanic New Rock.

