Steeves Demazeux présente « Misère de la psychiatrie », Librairie Compagnie, Paris
Steeves Demazeux présente « Misère de la psychiatrie », Librairie Compagnie, Paris lundi 13 avril 2026.
Steeves Demazeux présente « Misère de la psychiatrie » Lundi 13 avril, 19h00 Librairie Compagnie Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-13T19:00:00+02:00 – 2026-04-13T23:59:00+02:00
Fin : 2026-04-13T19:00:00+02:00 – 2026-04-13T23:59:00+02:00
Venez découvrir « Misère de la psychiatrie » publié aux Éditions PUF.
Au programme : discussion et signature.
Entrée libre – Livre en vente sur place.
Photographie©Droits réservés
Librairie Compagnie 58 rue des écoles,Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-steeves-demazeux-presente-misere-de-la-psychiatrie-1986313086913 »}] [{« link »: « https://compagnie.url.fr/LireSteevesDemazeux »}]
Venez découvrir « Misère de la psychiatrie » publié aux Éditions PUF. Au programme : discussion et signature.Entrée libre – Livre en vente sur place. Photographie©Droits réservés Rencontre-Dédicace
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