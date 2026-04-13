Steeves Demazeux présente « Misère de la psychiatrie », Librairie Compagnie, Paris

Steeves Demazeux présente « Misère de la psychiatrie » Lundi 13 avril, 19h00 Librairie Compagnie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-13T19:00:00+02:00 – 2026-04-13T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-13T19:00:00+02:00 – 2026-04-13T23:59:00+02:00

Venez découvrir « Misère de la psychiatrie » publié aux Éditions PUF.

Au programme : discussion et signature.

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie©Droits réservés

Librairie Compagnie 58 rue des écoles,Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-steeves-demazeux-presente-misere-de-la-psychiatrie-1986313086913 »}] [{« link »: « https://compagnie.url.fr/LireSteevesDemazeux »}]

Venez découvrir « Misère de la psychiatrie » publié aux Éditions PUF. Au programme : discussion et signature.Entrée libre – Livre en vente sur place. Photographie©Droits réservés Rencontre-Dédicace