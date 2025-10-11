Stefan Cuvelier : Namasté… ou pas Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Stefan Cuvelier : Namasté… ou pas Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe Nantes samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 20:00 – 22:30

Gratuit : non enfant de 7 à 12 ans : 20 € adulte : 35 € Billetterie : stefancuvelier.com/agenda/one-man-show-de-stefan-cuvelier-namaste-ou-pas-nantes/ TOUT PUBLIC

Après le succès de « Bizouskes », Stefan Cuvelier revient avec une nouveau one-man-show encore plus piquant et plus incisif ! Tout y passe, les LGBT, la naturopathie, la technologie…. Stefan est plus que jamais Namasté… ou pas !

Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100

0674805682 https://stefancuvelier.com