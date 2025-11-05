STEFANO DI BATTISTA CÉLÈBRE LES MUSIQUES – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

STEFANO DI BATTISTA CÉLÈBRE LES MUSIQUES – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt mercredi 5 novembre 2025.

STEFANO DI BATTISTA CÉLÈBRE LES MUSIQUES Début : 2025-11-05 à 20:30. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : STEFANO DI BATTISTA CÉLÈBRE LES MUSIQUESJazz & Musiques du mondeTitre : Stefano Di Battista célèbre les musiques du cinémaSous-titre : d’Ennio Morricone à Nino RotaDate : Mercredi 5 novembre 2025 Horaire : 20h30Distribution : Stefano Di Battista, saxophone alto et Soprano Matteo Cuttelo, trompetteFred Nardin, pianoDaniele Sorrentino, contrebasseAndré Ceccarelli, batterieChapeau : Reconnue comme un lieu incontournable du jazz et des musiques du monde, La Seine Musicale joue la carte de la diversité. Mêlant styles, influences et générations, son programme présente des figures internationales, révèle des musiciens émergents et propose des rencontres inédites. Une affiche vibrante sous le signe du swing, du groove et de l’improvisation !Description :Qui d’autre que Stefano Di Battista pouvait incarner le lyrisme et la subtilité des musiques associées au cinéma italien ? Son parcours de saxophoniste alto et soprano l’a installé très vite parmi les représentants les plus convaincants du jazz italien possédant une stature internationale. Ses albums consacrés à la ville de Rome, à Charlie Parker et à Ennio Morricone en apportent une preuve vibrante. Avec ce nouveau projet, Stefano Di Battista va plus loin : il révèle les secrets insoupçonnés des thèmes signés Nino Rota, Ennio Morricone et de quelques autres compositeurs du 7ème art, mais aussi les incontournables de Lucio Dalla ou de Paolo Conte, autres jalons inscrits au patrimoine de la culture populaire italienne. Mêlant habilement respect de la mélodie et improvisation, établissant un rapport quasi-télépathique avec ses partenaires, le saxophoniste nous convie à une fête des sons et des sens. Bref, à la Dolce Vita sublimée par les rythmes trépidants du jazz.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92