Stefano Di Battista | Jazz l’Archipel Fouesnant

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Concert en partenariat avec l’association Aprem’ Jazz

À la fin des années 1950 et au début des années 1960, La Dolce Vita est une période unique dans l’histoire de l’Italie, un moment de fête et d’insouciance.

Afin de célébrer cet âge d’or et son héritage musical, le saxophoniste italien Stefano Di Battista plonge dans la culture populaire de son pays au travers de chansons emblématiques. En quintet, il met à l’honneur des compositeurs tels que Nino Rota et Renato Carosone et fait résonner sous un nouveau jour des thèmes rendus célèbres par Paolo Conte, Andrea Bocelli ou Lucio Dalla.

Figure appréciée du jazz, en France comme en Italie, Stefano Di Battista est un amoureux de mélodies et un virtuose de l’improvisation.

Concert complet, inscription sur liste d’attente .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

