Stefano Di Battista Quintet Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix

Stefano Di Battista Quintet Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix vendredi 7 novembre 2025.

Stefano Di Battista Quintet

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07 21:30:00

Date(s) :

2025-11-07

Amoureux de la mélodie, magicien du timbre, le brillant saxophoniste Stefano Di Battista fait résonner sous un nouveau jour les thèmes rendus célèbres par Paolo Conte, Andrea Bocelli, Lucio Dalla, tout en faisant honneur à des compositeurs comme Renato Carosone, Ennio Morricone ou Armando Trovajoli.

Il réunit son quintet à la technique magistrale et d’une énergie redoutable pour une exploration joyeuse et solaire des grands compositeurs qui incarnent la culture italienne.

Ce nouvel album honore le cinéma italien (Dolce Vita, La vie est belle), le chant transalpin et ses chansons populaires (Volare, Con Te Partiro). Stefano Di Battista célèbre cet héritage et crée un album alliant la splendeur de la grande musique italienne d’hier et le besoin de la préserver pour qu’elle continue de résonner à travers les décennies. Virtuose de l’improvisation, c’est aussi la fête du jazz dans toutes ses traditions New Orleans, le swing. En brillant meneur de groupe, il guide ses compagnons à travers une diversité de paysages et un équilibre subtil entre passé, via les compositions, et présent, grâce à leurs interprétations. .

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 22 77

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stefano Di Battista Quintet Morlaix a été mis à jour le 2025-09-17 par OT BAIE DE MORLAIX