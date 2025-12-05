Steinbach aux chandelles Steinbach

Steinbach aux chandelles

Cette promenade nocturne dans les rues du village sera ponctuée de contes et chants de Noël. Un vin chaud sera servi à l’issue de la balade. Et c’est la Saint-Nicolas… .

19 Grand Rue Steinbach 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 40 58

English :

This night-time stroll through the village streets will be punctuated by tales and carols. Mulled wine will be served at the end of the walk. And as it’s Saint-Nicolas day…

German :

Dieser nächtliche Spaziergang durch die Straßen des Dorfes wird von Weihnachtsgeschichten und -liedern begleitet. Am Ende des Spaziergangs wird ein Glühwein serviert. Und da heute Nikolaustag ist…

Italiano :

Questa passeggiata serale per le vie del villaggio sarà scandita da racconti e canti natalizi. Alla fine della passeggiata verrà servito del vin brulé. E poiché è il giorno di San Nicola…

Espanol :

Este paseo nocturno por las calles del pueblo estará amenizado con cuentos y villancicos navideños. Al final del paseo se servirá vino caliente. Y como es el día de San Nicolás…

