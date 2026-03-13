Steinberg Race Challenge de Lorraine VTT UFOLEP rue de l’étang Hombourg-Haut

Steinberg Race Challenge de Lorraine VTT UFOLEP

rue de l’étang Étang de la Papiermühle Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

Date(s) :

2026-04-12

La Steinberg Race, dans la forêt et autour de l’étang de la Papiermühle, deuxième manche du Challenge de Lorraine VTT UFOLEP pour la qualification régionale. Course ouverte aux non licenciés sur inscription en ligne auprès de l’UFOLEP.Tout public

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rue de l’étang Étang de la Papiermühle Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 81 48 69

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English :

The Steinberg Race, in the forest and around the Papiermühle pond, second round of the Challenge de Lorraine VTT UFOLEP for regional qualification. Race open to non-members, with online registration with UFOLEP.

L’événement Steinberg Race Challenge de Lorraine VTT UFOLEP Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH