Stella au secours de Noël La Ruche Sens

C’est bientôt Noël ! Comme chaque année, le Père Noël a appelé Polaris, l’étoile polaire, afin de s’assurer qu’elle va bien l’éclairer pour sa tournée. Mais cette année, Polaris en a assez. Elle éclaire la Terre mais celle-ci se dégrade et le paysage qu’elle lui offre en retour est triste et laid. Stella, la fille de Polaris, décide d’aller voir ce qui se passe. Accompagnée par Tom Paquet, l’astronaute, Stella descend sur Terre et va essayer de comprendre pourquoi l’océan est de moins en moins bleu, la forêt n’est plus verte et la banquise est toute petite.

L’étoile Polaire éclairera-t-elle le Père Noël ? Est-ce que Noël aura bien lieu ? La réponse en découvrant l’aventure de Stella au secours de Noël !

Les thématiques autour de l’écologie

La prise de conscience dans chaque tableau, un état de la situation écologique est posé.

La recherche de solutions Stella propose des solutions avant de partir vers un autre continent.

L’entraide entre eux, les animaux s’aident et partagent leur désarroi.

L’altruisme Stella vient voir ce qu’il se passe sur Terre mais elle tend la main et cherche des solutions.

À partir de 3 ans .

