Stella Cole New Morning Paris

Phénomène des réseaux sociaux, Stella Cole, chanteuse aux multiples facettes, fait pourtant l’effet d’une machine à remonter le temps.

Dotée d’une voix suave et d’une joie particulièrement communicative, elle reprend les standards du « Great American Songbook » avec un enthousiasme et une sincérité qui transcendent les générations. Au-delà de son timbre riche et contrôlé, on est touché par sa capacité à incarner ces standards avec une certaine vulnérabilité, les rendant accessibles à un public qui n’en a parfois jamais entendu parler. Stella reprend des classiques allant de Barbra Streisand à Billie Eilish, en passant par Judy Garland ou Audrey Hepburn.

La chanteuse américaine, passionnée de musique depuis sa plus tendre enfance, démontre une fois de plus que les jeunes générations n’ont pas fini de s’intéresser au jazz dans ce qu’il a de plus émouvant et intemporel.

Si vous ne connaissez pas encore Stella Cole, la richesse de son timbre, son extraordinaire maîtrise vocale, son grain de voix unique et sa personnalité attachante vont très vite vous envoûter !

Véritable icône montante, elle incarne aujourd’hui le renouveau du jazz, en apportant une fraîcheur moderne aux standards intemporels.

Le jeudi 23 avril 2026

de 20h00 à 22h00

payant Prix Normal : 32 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-23T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-23T20:00:00+02:00_2026-04-23T22:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris



Afficher la carte du lieu New Morning et trouvez le meilleur itinéraire

