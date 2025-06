STELLA MARIS & SANT JOAN DE LA MAR Vias 5 juillet 2025 07:00

Avenue de la Mediterranée Vias Hérault

Stella Maris & Sant Joan de la Mar

Samedi 5 juillet à Vias Plage (plage de Farinette)

• A la tombée de la nuit spectacle et arrivée de la Vierge Antique et Miraculeuse, suivie des danses du rituel du feu

Le samedi 5 juillet à Vias Plage (plage de Farinette), la ville célèbrera la Stella Maris & Sant Joan de la Mar.

Revivez la traditionnelle fête de la Vierge miraculeuse de Vias !

• A la tombée de la nuit spectacle son et lumière, arrivée de la Vierge Antique et Miraculeuse, et rituel du feu

Découvrez la légende de la Vierge antique et miraculeuse :

La légende, arrivée jusqu’à nous grâce au récit qu’en a fait le Curé A. Sèbe en 1915, raconte qu’une statue de la Vierge aurait été offerte à la ville par des navigateurs partis des côtes Syriennes.

Pris dans une tempête effroyable au cours de leur voyage, les hommes font la promesse solennelle de déposer la Vierge-Mère qu’ils transportent à bord dans la première église qu’ils rencontreraient sur leur trajet, si sa puissance daignait les sauver d’un engloutissement dans la profondeur des abîmes.

C’est alors que la tempête se calme et que les eaux méditerranéennes portent le navire jusque sur les côtes Viassoises. Le pied sur la terre ferme, les marins, forts reconnaissants de ce miracle, décident de tenir leur promesse.

Apercevant la flèche du clocher de l’église Saint Jean-Baptiste, ils se dirigent vers ce point, rencontrent les Viassois et leur offrent la statue, accueillie avec grand enthousiasme.

Accompagnés d’une délégation de locaux, les navigateurs rejoignent ensuite leur bateau amarré au rivage. En ville, un cortège se forme et transporte l’icône au sein de l’église.

Depuis ce jour, elle occupe le trône qui lui est réservé. Maints miracles lui seraient redevables et les Viassois l’invoquent avec ferveur.

Avenue de la Mediterranée

Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 33 19 10 05

English :

Stella Maris & Sant Joan de la Mar

Saturday July 6 at Vias Plage (plage de Farinette)

? 8pm: start of the festivities with a medieval banquet

? at dusk: spectacle and arrival of the Antique and Miraculous Virgin, followed by fire ritual dances

German :

Stella Maris & Sant Joan de la Mar

Samstag, 6. Juli in Vias Plage (Plage de Farinette)

? 20 Uhr: Beginn der Feierlichkeiten mit einem mittelalterlichen Bankett

? bei Einbruch der Nacht: Schauspiel und Ankunft der Alten und Wunderbaren Jungfrau, gefolgt von den Tänzen des Feuerrituals

Italiano :

Stella Maris e Sant Joan de la Mar

Sabato 5 luglio a Vias Plage (spiaggia di Farinette)

all’imbrunire: spettacolo e arrivo della Vergine Antica e Miracolosa, seguito da danze rituali con il fuoco

Espanol :

Stella Maris y Sant Joan de la Mar

Sábado 6 de julio en Vias Plage (playa de la Farinette)

? a las 20 h: inicio de las fiestas con un banquete medieval

? al anochecer: espectáculo y llegada de la Virgen Antigua y Milagrosa, seguida de las danzas rituales del fuego

