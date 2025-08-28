Stella-Plage, à la Découverte d’une Station Balnéaire Cucq

Cucq Pas-de-Calais

Début : 2025-08-28

fin : 2025-08-28

2025-08-28

Jeudi 28 août à 11h

Départ Bureau d’Informations Touristiques de Stella-Plage

Laissez-vous charmer par l’architecture des villas anciennes ou le bruit des vagues sur la digue et découvrez comment d’un cordon dunaire inhabité a surgi au début du XXe siècle, une station balnéaire au plan idéal et à la conception ambitieuse.

Durée 1h Jauge limitée Tarif plein 5€, tarif réduit 3€

Rendez-vous Bureau d’Informations Touristiques de Stella-Plage, 1397 place Jean Sapin

Réservation conseillée au 03 21 09 04 32 ou mail tourisme.stella@gmail.com

Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO.

Crédit Delphine Hain .

+33 3 21 09 04 32 tourisme.stella@gmail.com

