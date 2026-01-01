Stella Sistara Marché de créateurs et producteurs locaux Crêpes La Loco Quimperlé
Stella Sistara Marché de créateurs et producteurs locaux Crêpes La Loco Quimperlé dimanche 25 janvier 2026.
Stella Sistara Marché de créateurs et producteurs locaux Crêpes
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Début : 2026-01-25 18:00:00
fin : 2026-01-25 22:00:00
2026-01-25
Stella est une auteure interprète bretonne de reggae contemporain.
Ses morceaux, dévoile son engagement à travers des textes qui révèlent ses sentiments dans un ton groovy et festif. Sa musique est une influence de jamaican, roots avec des variantes R&B.
Ses textes parlent d’amour, d’injustice et de confiance en soi. Le message positif de l’opus est distillé sous une musique dansante et inspirée des sonorités afro.
https://www.facebook.com/watch/?v=1286386559126783&rdid=o5AQzNa0VN8SlkE3 .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
