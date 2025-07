Stellar Music Ensemble – Concert – Festival Aux heures d’été Douves du Château des Ducs de Bretagne Nantes

Stellar Music Ensemble – Concert – Festival Aux heures d’été Douves du Château des Ducs de Bretagne Nantes jeudi 24 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-24 20:00 –

Gratuit : oui Tout public

Transe du monde Avec cette nouvelle création, « Telesmatika », le Stellar Music Ensemble nous entraîne dans une épopée planétaire en 9 tableaux. Chaque tableau est une planète, chaque planète une émotion. Les idiomes s’entrechoquent et s’hybrident, dessinant des paysages musicaux inexplorés. Sur les textures soyeuses des instruments à cordes émerge le son rauque du chant de gorge, tandis que des harmonieuses polyphonies vocales se tissent en filigrane d’une musique virtuose et rythmée. Imbrications pygmées, kattajjaq inuit, tenore sarde, jig irlandais, transe mélanésienne ou mélodies turques sont autant d’éléments du lexique à partir duquel s’élabore une musique nouvelle, un hommage vibrant au grand cercle du monde. Marie-Pascale Dubé : voix • Pauline Willerval : gadulka, voix • Jacky Molard : violon, voix • Emilie Chevillard : harpe, voix • Joachim Florent : contrebasse, voix Dans le cadre du festival des cultures d’ici et d’ailleurs, Aux heures d’été À ne pas oublier : la natte pour s’asseoir au sec !

Douves du Château des Ducs de Bretagne Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://www.auxheuresete.com/