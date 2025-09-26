Stellar Music Ensemble – Saison Pannonica Pannonica Nantes

Stellar Music Ensemble – Saison Pannonica Pannonica Nantes vendredi 26 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-26 19:30 –

Gratuit : oui sur réservation Gratuit sur réservation : en ligne sur pannonica.com Tout public

Avec « Telesmatika », c’est le retour du Stellar Music Ensemble. Il nous entraîne dans une épopée planétaire où chaque planète donne naissance à des paysages musicaux inexplorés. Ici le son rauque du chant de gorge et les harmonies polyphoniques vocales se tissent en filigrane d’une musique virtuose et pulsée. Imbrications pygmées, kattajjaq inuit, tenore sarde sont les éléments de cette musique rendant hommage au grand cercle du monde. > Marie-Pascale Dubé : voix / Pauline Willerval : gadulka, voix / Jacky Molard : violon, voix / Émilie Chevillard : harpe, voix / Joachim Florent : contrebasse, voix Ouverture des portes à 19h – Concert à 19h30

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 10 10 https://www.pannonica.com/