STELLAR QUARTET – EGLISE SAINTE BERNADETTE Montpellier

STELLAR QUARTET Début : 2026-01-23 à 20:30. Tarif : – euros.

Stellar Quartet = Hommage à Vivaldiest issu de l’Orchestre philharmonique slovaque de Bratislava.Un ensemble musical d’exception qui fusionne l’élégance intemporelle du classique avec une touche de modernité. Cette expérience unique, portée par une excellence artistique, captive tous les sens. Destinée aux amoureux de la musique classique comme à un public plus large, elle sublime les œuvres des plus grands compositeurs à travers des arrangements audacieux.Sonorité unique : L’alliance audacieuse du violon, de l’alto, du violoncelle et de l’accordéon crée une dynamique vibrante et un son inimitable. Élégance et passion : Une performance live empreinte d’émotion, de virtuosité et d’un raffinement méticuleux, pour un moment d’exception. Artistes d’élite : Des musiciens professionnels, rompus aux grandes scènes nationales et internationales, au service de l’excellence. Ambiance envoûtante : Notre musique sublime vos événements, insufflant une atmosphère unique et mémorable. Programme Hommage à VivaldiDurée totale : ~80 minutes (35 min. pour la 1re partie, 45 min. pour la 2e partie)1ère PartieSymphonie en C major, I. Allegro moltoSymphonie en G-major for strings & b.c. RV 146Violon Concerto en A Mineur RV 356Il Gardellino, Op. 10 n. 3 – Concerto for flute, strings & b.c. in D major RV 428PauseSeconde Partie Les Quatre SaisonsPrintempsConcerto en E Majeur, Op. 8, No. 1,Allegro – Largo e pianissimo – AllegroÉtéConcerto en G Mineur, Op. 8, No. 2,Allegro ma non molto – Allegro – Adagio – PrestoAutomneConcerto en F Majeur, Op. 8, No. 3,Allegro – Adagio molto – AllegroHiverConcerto en F Mineur, Op. 8, No. 4, Allegro non molto – Largo – Allegro

Vous pouvez obtenir votre billet ici

EGLISE SAINTE BERNADETTE 250 RUE DU TRUEL 34090 Montpellier 34