Stellar Quartet = Hommage à Vivaldi Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence

Stellar Quartet = Hommage à Vivaldi

Vendredi 16 janvier 2026 à partir de 20h30. Place Saint Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Stellar Quartet = Hommage à Vivaldi. Cultures aux Plurielles présente les soirées Prestige Classique . Stellar Quartet est issu de l’Orchestre philharmonique slovaque de Bratislava.

Un ensemble musical d’exception qui fusionne l’élégance intemporelle du classique avec une touche de modernité. Cette expérience unique, portée par une excellence artistique, captive tous les sens. Destinée aux amoureux de la musique classique comme à un public plus large, elle sublime les œuvres des plus grands compositeurs à travers des arrangements audacieux. L’alliance audacieuse du violon, de l’alto, du violoncelle et de l’accordéon crée une dynamique vibrante et un son inimitable. Une performance live empreinte d’émotion, de virtuosité et d’un raffinement méticuleux.



Programme Hommage à Vivaldi Durée ~80 minutes



1ère Partie

● Symphonie en C major, I. Allegro molto

● Symphonie en G-major for strings & b.c. RV 146

● Violon Concerto en A Mineur RV 356

● Il Gardellino, Op. 10 n. 3 Concerto for flute, strings & b.c. in D major RV 428



Seconde Partie Les Quatre Saisons

● Printemps Concerto en E Majeur, Op. 8, No. 1, Allegro Largo e pianissimo Allegro

● Été Concerto en G Mineur, Op. 8, No. 2, Allegro ma non molto Allegro Adagio Presto

● Automne Concerto en F Majeur, Op. 8, No. 3, Allegro Adagio molto Allegro

● Hiver Concerto en F Mineur, Op. 8, No. 4, Allegro non molto Largo Allegro .

Place Saint Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Stellar Quartet = Tribute to Vivaldi. Cultures aux Plurielles presents Prestige Classique evenings. Stellar Quartet comes from the Slovak Philharmonic Orchestra in Bratislava.

German :

Stellar Quartet = Hommage an Vivaldi. Cultures aux Plurielles präsentiert die Abende Prestige Classique . Stellar Quartet ist aus dem Slowakischen Philharmonischen Orchester Bratislava hervorgegangen.

Italiano :

Quartetto Stellare = Omaggio a Vivaldi. Cultures aux Plurielles presenta le serate Prestige Classique . Il Quartetto Stellare proviene dall’Orchestra Filarmonica Slovacca di Bratislava.

Espanol :

Cuarteto Stellar = Un homenaje a Vivaldi. Cultures aux Plurielles presenta las veladas Prestige Classique . Stellar Quartet procede de la Orquesta Filarmónica Eslovaca de Bratislava.

