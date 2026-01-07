Sten & Chardon les dossiers secrets de la SACEM Salle des fêtes La Destrousse

Sten & Chardon les dossiers secrets de la SACEM

Vendredi 6 février 2026 à partir de 19h. Salle des fêtes 28 avenue de Solobie La Destrousse Bouches-du-Rhône

Avec la rigueur scientifique qui les caractérise et à travers des démonstrations théoriques ou musicales, les enquêteurs d’élite de la SACEM, Sten et Chardon, font lumière sur la plus grande manipulation de masse de l’histoire de l’humanité la variété.

Un spectacle à voir avant qu’il ne soit interdit !



Ça commence comme une enquête tout à fait sérieuse. Le décor et les costumes datés nous plongent directement dans un univers digne des films policiers de l’Amérique des années 70. Entre leurs bureaux et le paper board central réceptacle idéal de leurs preuves et de leurs hypothèses les deux enquêteurs élaborent leurs théories respectives dans un ping pong haletant.



Très vite, on rit de leurs bêtises. On s’amuse de ce décalage entre l’enjeu du complot et du danger qui en découle qui donne aux personnages une véritable gravité et l’objet absurde de leur investigation. L’intrigue avance au rythme des jeux de mots, des chansons de variété redécouvertes et d’une logique totalement saugrenue.



Un spectacle décapant mené par deux comédiens musiciens chanteurs qui mettent un point d’honneur à fournir aux spectateurs non seulement un texte précis qui s’inscrit dans une intrigue cohérente mais également une exécution exigeante de la musique, avec une véritable maîtrise vocale et instrumentale. .

Salle des fêtes 28 avenue de Solobie La Destrousse 13112 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 49 40

English :

With their characteristic scientific rigor and through theoretical and musical demonstrations, SACEM?s elite investigators Sten and Chardon shed light on the greatest mass manipulation in the history of mankind: variety.

