Sten et Chardon, spectacle musical humoristique à Saint-Projet Saint-Projet

Sten et Chardon, spectacle musical humoristique à Saint-Projet

Mas de Savy Saint-Projet Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-01-10 19:00:00

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Ça commence comme une enquête tout à fait sérieuse

Ça commence comme une enquête tout à fait sérieuse. Le décor et les costumes datés nous plongent directement dans un univers digne des films policiers de l’Amérique des années 70. Entre leurs bureaux et le paper board central réceptacle idéal de leurs preuves et de leurs hypothèses les deux enquêteurs élaborent leurs théories respectives dans un ping pong haletant.

Très vite, on rit de leurs bêtises. On s’amuse de ce décalage entre l’enjeu du complot et du danger qui en découle qui donne aux personnages une véritable gravité et l’objet absurde de leur investigation. L’intrigue avance au rythme des jeux de mots, des chansons de variété redécouvertes et d’une logique totalement saugrenue.

Un spectacle décapant mené par les comédiens musiciens chanteurs Lucas Lemauff et Nicolas Vezzoni. .

Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 6 47 03 64 51 contact@tierslieusavy.fr

