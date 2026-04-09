Sténo’Day Pôle associatif Dulcie September Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-26 09:30 – 17:00

Gratuit : non 10 € par équipe 10 € par équipe Inscription : https://aleaclub.wixsite.com/aleaclub Tout public

Une journée pour réaliser des photograhies argentiques avec une boite à sucre (sténopé) autour de 5 thèmes dévoilés tout au long de la journée par Aléa Club. Les photographies réalisées sont développées avec vous sur place. Accueil à partir de 9h30 – Atelier Dulcie September – Place Dulcie September à Nantes (ancienne école des beaux arts de Nantes) Chaque équipe (ou personne, si participation en individuel) reçoit son sténopé prêt à prendre une photo (une fois les frais d’inscription de 10 € réglés), contenu dans un Tote bag au logo d’Aléa Club. 10h : Communication du premier thèmeVous partez à la recherche de LA photo à faire ! Votre photo est prise ? Vous revenez Place Dulcie September où vous faites développer votre photo dans l’un de nos labos mobiles. Si elle vous convient, vous récupérez le second thème. Si vous souhaitez la refaire, vous rechargez votre sténopé et repartez à la recherche de la photo idéale ! 4 thèmes sont prévus, avec un thème bonus pour ceux qui le souhaitent. Chacun le fait à son ryhtme, avant une heure limite à 17h. Une fois les photos réalisées, restitution des sténopés (chaque équipe conserve son magnifique tote bag) Un jury se réunira pour départager les photos. Un vote du public sera organisé en ligne sur facebook. Un prix sera même remis pour la meilleure photo !

Pôle associatif Dulcie September Centre-ville Nantes 44000

https://www.aleaclub.photos



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