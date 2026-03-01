Sténopé par les jeunes du GRPAS Hall Rennes Samedi 28 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Le GRPAS (Maurepas et Val d’Ille d’Aubigné) propose un atelier sténopé, un dispositif conçu pour prendre des photos.

Le **GRPAS** est une association qui pratique la pédagogie sociale auprès d’enfants et adolescent.es, en milieux urbains et ruraux. Nos actions sont basées sur les rencontres et la découverte d’activités et d’endroits qui ouvrent divers horizons.

[https://www.instagram.com/grpasjeunesse/](https://www.instagram.com/grpasjeunesse/)

[https://www.instagram.com/gpas_via/](https://www.instagram.com/gpas_via/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T17:00:00.000+01:00

1



Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

