Step & fitness MJC Héritan Mâcon
Step & fitness MJC Héritan Mâcon vendredi 10 avril 2026.
Step & fitness
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 18:00:00
fin : 2026-04-10 19:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Un cours cardio dynamique sur step, avec des enchaînements progressifs adaptés au niveau débutant + habitué ou intermédiaire.
Parfait pour travailler endurance, coordination et tonus dans une ambiance motivante.
Animé par Mélissa Grosjean, Coach sportif diplômée et Instructrice Pilates certifiée. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
