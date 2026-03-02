Step & fitness MJC Héritan Mâcon

Step & fitness

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:00:00

fin : 2026-04-10 19:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Un cours cardio dynamique sur step, avec des enchaînements progressifs adaptés au niveau débutant + habitué ou intermédiaire.

Parfait pour travailler endurance, coordination et tonus dans une ambiance motivante.

Animé par Mélissa Grosjean, Coach sportif diplômée et Instructrice Pilates certifiée. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Step & fitness

L’événement Step & fitness Mâcon a été mis à jour le 2026-03-02 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès