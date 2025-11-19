STEPH STRINGS 1ERE PARTIE – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

STEPH STRINGS 1ERE PARTIE Début : 2026-03-31 à 20:00. Tarif : – euros.

Originaire de Melbourne/Naarm, Steph Strings est une chanteuse, auteure-compositrice et guitariste dynamique, dont la musique mêle virtuosité fingerstyle et récits imprégnés de nature, d’émotion et d’aventure. Son style fusionne le blues, la musique celtique, le folk et des techniques percussives, influencée par des artistes tels que John Butler, Kim Churchill et Ziggy Alberts—tout en conservant une identité sonore unique.Après la sortie de son EP LION en 2023, qui l’a révélée au grand public, Steph a enchaîné une série de concerts à guichets fermés en Australie, au Royaume-Uni, en Europe et au Canada. Elle a également assuré les premières parties de The Cat Empire, Vance Joy et Ziggy Alberts lors de tournées internationales majeures. Sa présence sur scène—à la fois puissante et intime—a captivé les foules lors d’événements prestigieux tels que Rolling Stone Weekender (Allemagne), Woodford Folk Festival (Australie), Hillside et Edmonton Folk Festivals (Canada), ou encore Les Escales (France).En 2024, elle a sorti son nouvel EP Cradle Mountain, un projet nourri par l’introspection et des moments passés en pleine nature. Ce disque a été suivi d’une nouvelle tournée mondiale et de nombreuses apparitions en festival, notamment au Winnipeg Folk Festival et au Ottawa Bluesfest. Cette année, Steph travaille sur de nouveaux morceaux tout en entamant sa toute première tournée nord-américaine, en première partie de Ziggy Alberts.Avec une communauté de 1,1 million de personnes sur les réseaux sociaux et des concerts sold out à travers le monde, l’ascension de Steph—depuis ses vidéos acoustiques publiées en ligne jusqu’à sa carrière d’artiste internationale—témoigne à la fois de son talent exceptionnel et de sa ténacité. Véritable musicienne des musiciens , elle se laisse guider par l’instinct, reste ancrée dans l’humilité, et avance portée par une connexion profonde à sa musique.

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17