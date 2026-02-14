STEPH STRINGS, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

STEPH STRINGS Mercredi 1 avril, 20h00 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

Payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T20:00:00+02:00 – 2026-04-01T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-01T20:00:00+02:00 – 2026-04-01T22:00:00+02:00

Originaire de Melbourne/Naarm, Steph Strings est une auteure-compositrice-interprète et guitariste pleine d’énergie, dont la musique mêle virtuosité fingerstyle et récits inspirés par la nature, les émotions et l’aventure.

Après la sortie de son EP LION en 2023, Steph a enchaîné une série de concerts à guichets fermés à travers l’Australie, le Royaume-Uni, l’Europe et le Canada, tout en assurant les premières parties de The Cat Empire, Vance Joy et Ziggy Alberts sur leurs tournées internationales. Sur scène, elle dégage une présence à la fois puissante et intime, captivant le public du Rolling Stone Weekender (Allemagne) au Woodford Folk Festival (Australie), en passant par Hillside et Edmonton Folk Festivals (Canada) ou encore Les Escales (France). En 2024, elle dévoile un nouvel EP, Cradle Mountain, marqué par l’introspection et son lien profond avec la nature. La sortie s’accompagne d’une nouvelle tournée mondiale mêlant concerts en tête d’affiche et festivals, parmi lesquels Winnipeg Folk Festival et Ottawa Bluesfest.

Cette année, Steph continue d’écrire de nouveaux morceaux tout en s’envolant pour sa première tournée nord-américaine, en première partie de Ziggy Alberts.

Avec une communauté de plus d’1,1 million d’abonnés sur les réseaux et des concerts complets aux quatre coins du monde, le parcours de Steph — passée des vidéos acoustiques en ligne aux plus grandes scènes internationales — témoigne d’un talent rare et d’une détermination sans faille.?Musicienne dans l’âme, guidée par l’instinct, portée par l’humilité et profondément connectée à son art, elle incarne l’essence même de la sincérité musicale.

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0533894603 https://www.bordeaux.fr/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc https://www.facebook.com/SDFBGP;https://www.instagram.com/sdfbgp/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/steph-strings-billet/idmanif/638172/idtier/35486644 »}]

Entre blues, folk, influences celtiques et rythmiques percussives, l’univers de Steph Strings puise autant chez John Butler, Kim Churchill ou Ziggy Alberts que dans sa propre sensibilité. pop folk