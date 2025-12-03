STEPH STRINGS – LE VIP St Nazaire

STEPH STRINGS Début : 2026-03-29 à 19:00. Tarif : – euros.

OUVERTURE DES PORTES 30 MIN AVANT LE DEBUT DU CONCERTATTENTION PAS DE 1ERE PARTIEElle avait irradié la scène Estuaire lors des Escales en 2022 ! Entre folk, blues et indie rock, l’auteure-compositrice-interprète australienne dégage une énergie solaire, contagieuse. Sur scène, combinant guitare fingerstyle et éclats de percussions avec une virtuosité impressionnante, Steph Strings dégage une présence à la fois puissante et intime.Avec plus d’1 million d’abonnés sur les réseaux et des concerts complets aux quatre coins du monde, le parcours de Steph (passée des vidéos acoustiques en ligne aux plus grandes scènes internationales) témoigne d’un talent rare et d’une détermination sans faille.? Musicienne dans l’âme, guidée par l’instinct, portée par l’humilité et profondément connectée à son art, elle incarne l’essence même de la sincérité musicale.Conteuse hors pair, elle étire de fabuleux plans séquences, tant dans le jeu que dans ses récits imprégnés de nature, d’émotion et d’aventure.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE VIP PORT DE SAINT-NAZAIRE 44600 St Nazaire 44