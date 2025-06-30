JULIETTE & ROMEO – LE 13EME ART Paris

JULIETTE & ROMEO Début : 2026-01-25 à 17:00. Tarif : – euros.

Juliette et Roméo revisite le mythe shakespearien en ballet contemporain.Trois figures habitent la scène : Juliette, rebelle et libre ; Roméo, jeune et insolent ; Sœur Laurence, narratrice-slammeuse.Un amour interdit naît dans une ville rongée par la haine.Roméo et Juliette veulent fuir, braver les règles, vivre libres.Le slam de Sœur Laurence dévoile les pensées et tensions cachées.Les mots claquent, les corps répondent : urgence, désir, tragédie.Chaque slam fait écho à un geste, chaque geste prolonge un mot.La musique néo-classique de Fabrice Aboulker soutient l’intensité dramatique. La mise en scène et la chorégraphie de Tamara Fernando et Matthew Totaro mêlent danse contemporaine et urbaine.Une histoire d’amour dansée et marquée par le destin.Pour un public en quête d’expériences artistiques mêlant slam, poésie, corps en mouvement et univers sonores singuliers.- Durée : 1h20Indigo Productions et FMC présentent –

LE 13EME ART PL.D’ITALIE /CENTRE CIAL ITALIE2 75013 Paris 75