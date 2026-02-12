STEPH STRINGS SALLE NOUGARO Toulouse

STEPH STRINGS

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12.8 – 12.8 – 15.8 EUR

12.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 20:30:00

fin : 2026-04-07 22:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Artiste australienne, Steph Strings s’inscrit dans la lignée des compositrices folk à l’univers chaleureux et sincère.

Pour sa première date à Toulouse, elle propose une musique portée par la guitare et une écriture sensible, où l’intime prend toute sa place. À la croisée d’influences folk, son jeu et son énergie sur scène évoquent notamment John Butler, avec ce sens du rythme et de la liberté propre aux performances acoustiques habitées. Un concert pensé pour l’écoute, la proximité et le partage. 12.8 .

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 93 79 40 nougaro.billetterie@cseairbus.com

English :

Australian artist Steph Strings is in the tradition of folk composers with a warm and sincere universe.

