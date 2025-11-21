Stephan Eicher Abbeville

Stephan Eicher

boulevard vauban Abbeville Somme

Tarif : 20 – 20 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Report du concert de la saison 24/25

Au cours de mes 40 années en tant que musicien itinérant, j’ai appris que les théâtres sont de bons endroits pour exercer cet acte à la fois excitant et effrayant qui est de monter sur scène devant un public. Je sais qu’il y a un rideau rouge et lourd qui étouffe la rumeur du monde extérieur et ses actualités sans fin ; qu’il y a un public qui s’est soigneusement préparé pour ce rendez-vous et amène le plus précieux des biens son attention ! J’aspire depuis longtemps à passer davantage de temps qu’une seule soirée de concert ; à séjourner en travaillant avec l’équipage de l’un de ces grands navires fermement ancrés, au cœur de l’une de ces merveilleuses machines, de ces vaisseaux des rêves. Les gens étaient accueillants, curieux et attentifs… Et ils m’ont proposé de poser mes bagages, mes chansons, les paroles de mes amis Philippe Djian et Martin Suter, mon premier synthé acheter en 1980, une boite à rythme poussiéreuse, une guitare achetée tout de suite en sortant dans un magasin de musique à deux pas du théâtre… J’amènerai mes peurs, mon courage, mes inquiétudes et mes joies. Et nous voilà, vous, moi et le hasard . Stephan Eicher

Théâtre de Carouge, Electric Unicorn Music Productions, Astérios Spectacles.

boulevard vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

Season 24/25 concert postponed

In my 40 years as a touring musician, I’ve learned that theaters are great places to practice the exciting yet frightening act of getting up on stage in front of an audience. I know that there is a heavy red curtain that drowns out the rumor of the outside world and its endless news; that there is an audience that has carefully prepared for this rendezvous and brings the most precious of possessions: their attention! I?ve long aspired to spend more time than a single evening at a concert; to stay and work with the crew of one of these great, firmly anchored ships, in the heart of one of these marvelous machines, these ships of dreams. The people were welcoming, curious and attentive? And they offered to put down my luggage, my songs, the lyrics of my friends Philippe Djian and Martin Suter, my first synth bought in 1980, a dusty drum machine, a guitar bought straight out of a music store a stone’s throw from the theater? I’ll bring my fears, my courage, my worries and my joys. And here we are, you, me and chance . Stephan Eicher

Théâtre de Carouge, Electric Unicorn Music Productions, Astérios Spectacles.

German :

Verschiebung des Konzerts in der Saison 24/25

In meinen 40 Jahren als reisender Musiker habe ich gelernt, dass Theater gute Orte sind, um diesen aufregenden und zugleich beängstigenden Akt zu vollziehen, vor einem Publikum auf der Bühne zu stehen. Ich weiß, dass es dort einen schweren roten Vorhang gibt, der die Gerüchte der Außenwelt und ihre endlosen Nachrichten unterdrückt; dass es dort ein Publikum gibt, das sich sorgfältig auf dieses Treffen vorbereitet hat und das wertvollste aller Güter mitbringt: seine Aufmerksamkeit! Ich habe mich schon lange danach gesehnt, mehr Zeit als einen einzigen Konzertabend zu verbringen; mit der Besatzung eines dieser großen, fest verankerten Schiffe zu arbeiten, im Herzen einer dieser wunderbaren Maschinen, dieser Traumschiffe. Die Menschen waren gastfreundlich, neugierig und aufmerksam? Und sie boten mir an, mein Gepäck abzustellen, meine Lieder, die Texte meiner Freunde Philippe Djian und Martin Suter, meinen ersten Synthesizer, den ich 1980 gekauft hatte, eine verstaubte Rhythmusmaschine, eine Gitarre, die ich sofort gekauft hatte, als ich in ein Musikgeschäft ging, das nur wenige Schritte vom Theater entfernt war Ich werde meine Ängste, meinen Mut, meine Sorgen und meine Freuden mitbringen. Und hier sind wir, Sie, ich und der Zufall . Stephan Eicher

Théâtre de Carouge, Electric Unicorn Music Productions, Astérios Spectacles.

Italiano :

Il concerto della stagione 24/25 è stato rinviato

Nei miei 40 anni di carriera come musicista itinerante, ho imparato che i teatri sono luoghi adatti per compiere l’atto eccitante e spaventoso di salire sul palco davanti a un pubblico. So che c’è un pesante sipario rosso che copre le voci del mondo esterno e le sue infinite notizie; che c’è un pubblico che si è preparato con cura per questo appuntamento e che porta con sé il bene più prezioso: la propria attenzione! Da tempo aspiravo a trascorrere più tempo di una sola serata a un concerto; a rimanere a lavorare con l’equipaggio di una di queste grandi navi saldamente ancorate, nel cuore di una di queste meravigliose macchine, queste navi dei sogni. Le persone erano accoglienti, curiose e attente? E si sono offerti di posare i miei bagagli, le mie canzoni, i testi dei miei amici Philippe Djian e Martin Suter, il mio primo sintetizzatore comprato nel 1980, una drum machine impolverata, una chitarra comprata direttamente in un negozio di musica a due passi dal teatro? Porterò le mie paure, il mio coraggio, le mie preoccupazioni e le mie gioie. Ed eccoci qui, tu, io e il caso . Stephan Eicher

Théâtre de Carouge, Electric Unicorn Music Productions, Astérios Spectacles.

Espanol :

Aplazado el concierto de la temporada 24/25

En mis 40 años como músico de gira, he aprendido que los teatros son buenos lugares para realizar el emocionante y aterrador acto de subirse a un escenario ante el público. Sé que hay un pesado telón rojo que ahoga el rumor del mundo exterior y sus interminables noticias; que hay un público que se ha preparado cuidadosamente para esta cita y aporta el más preciado de los bienes: ¡su atención! Hacía tiempo que aspiraba a pasar más tiempo que una simple velada en un concierto; a quedarme y trabajar con la tripulación de uno de estos grandes barcos firmemente anclados, en el corazón de una de estas maravillosas máquinas, estas naves de sueños. La gente era acogedora, curiosa y atenta.. Y me ofrecieron dejar mi equipaje, mis canciones, las letras de mis amigos Philippe Djian y Martin Suter, mi primer sintetizador comprado en 1980, una caja de ritmos polvorienta, una guitarra comprada directamente en una tienda de música a dos pasos del teatro? Llevaré mis miedos, mi valor, mis preocupaciones y mis alegrías. Y aquí estamos, tú, yo y el azar . Stephan Eicher

Théâtre de Carouge, Electric Unicorn Music Productions, Astérios Spectacles.

L’événement Stephan Eicher Abbeville a été mis à jour le 2024-07-10 par OT DE LA BAIE DE SOMME