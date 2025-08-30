Stephan Eicher – Seul en scène Le Pin Galant Mérignac

Stephan Eicher – Seul en scène Le Pin Galant Mérignac dimanche 31 mai 2026.

Stephan Eicher – Seul en scène Dimanche 31 mai 2026, 19h00 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 40 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 34 €

Début : 2026-05-31T19:00:00 – 2026-05-31T20:30:00

Fin : 2026-05-31T19:00:00 – 2026-05-31T20:30:00

Stephan Eicher monte sur les planches… Pièce musicale ? Concert théâtralisé ? Dans son « Seul en scène » croisant habilement concert et théâtre, le chanteur suisse se livre à un exercice atypique : explorer en mots et en musique le lien unique entre l’artiste et son public. Un spectacle bijou !

La scénographie est sobre, en noir et blanc. Au plateau, le personnage principal joue son propre rôle – guitare acoustique, moustache malicieuse et accent helvète compris. Adepte des pas de côté, Stephan Eicher a choisi cette fois d’endosser les codes du théâtre dans une mise à nu orchestrée par le metteur en scène François Gremaud, suisse lui aussi et auteur de brillantes conférences-spectacles. Chaleureux et drôle, le musicien se fait tour à tour conteur, chanteur, comédien aussi et un peu magicien pour évoquer le scénario de sa vie d’homme et d’artiste.

Une performance virtuose qui fascine.

« À la fin, quand même, on voudrait savoir : qui, du concert ou de la comédie, va gagner la partie ? Stephan Eicher, l’interprète aguerri, le poète électrifié, possède une telle bouteille, un tel savoir-faire que la musique s’impose, nécessairement, en colonne vertébrale du spectacle. » LA TRIBUNE DE GENÈVE

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

