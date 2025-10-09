Stephan Eicher Seul en scène Roubaix

Stephan Eicher Seul en scène

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 20:00:00

fin : 2026-03-05 22:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Entre Stephan Eicher et le Colisée, c’est une histoire d’amour qui s’écrit depuis des années. Fidèle à la scène roubaisienne, l’artiste suisse revient pour une cinquième fois, consolidant ce lien unique et chaleureux avec le public.

Avec Seul en scène, Stephan Eicher propose un spectacle intime où se mêlent musique, anecdotes personnelles et créations récentes. Porté par une scénographie épurée et subtile, il dévoile son univers singulier, oscillant entre poésie et audace, et partage avec générosité ses morceaux incontournables.

Chaque passage de Stephan Eicher au Colisée transforme la scène en lieu de confidences et d’émotions : un vrai vaisseau des rêves où il livre son art à cœur ouvert et célèbre la proximité avec l’auditoire.

Ce nouveau rendez-vous promet une soirée suspendue, où hasard et humanité se retrouvent dans une communion artistique mémorable.

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

English :

Stephan Eicher?s love affair with the Colisée goes back many years. Faithful to the Roubaix scene, the Swiss artist returns for a fifth time, consolidating this unique and warm bond with the public.

With Seul en scène, Stephan Eicher presents an intimate show combining music, personal anecdotes and recent creations. Supported by a refined, subtle set design, he reveals his singular universe, oscillating between poetry and audacity, and generously shares his must-have songs.

Every time Stephan Eicher performs at the Colisée, the stage is transformed into a place of confidences and emotions: a true vessel of dreams where he delivers his art with an open heart and celebrates the closeness of his audience.

This new rendez-vous promises a suspended evening, where chance and humanity come together in a memorable artistic communion.

