Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

STÉPHANE ARRONDEAU Lumière, matière et transparence DANS LE CADRE DU TEMPS FORT REGARD#2 Hôtel de Ville Allonnes

STÉPHANE ARRONDEAU Lumière, matière et transparence DANS LE CADRE DU TEMPS FORT REGARD#2 Hôtel de Ville Allonnes jeudi 15 janvier 2026.

STÉPHANE ARRONDEAU Lumière, matière et transparence DANS LE CADRE DU TEMPS FORT REGARD#2

Hôtel de Ville Esplanade Nelson Mandela Allonnes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15 10:00:00
fin : 2026-03-06

Date(s) :
2026-01-15

  .

Hôtel de Ville Esplanade Nelson Mandela Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 61 00  culture.dans.la.ville@wanadoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement STÉPHANE ARRONDEAU Lumière, matière et transparence DANS LE CADRE DU TEMPS FORT REGARD#2 Allonnes a été mis à jour le 2025-10-13 par CDT72