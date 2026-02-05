Stéphane chante Michel Sardou

7 rue Jarry Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Soirée organisée par le Comité des fêtes de Richelieu.

Buvette et restauration sur place.

Réservez vite votre place pour cette soirée inoubliable et festive !

Ouverture des portes à 19h.

7 rue Jarry Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 57 53 91 75

English :

Evening organized by the Comité des fêtes de Richelieu, including dinner and show by Compagnie Altaïra and Anthony Fraysse.

Reserve your place now for this unforgettable and festive evening!

L’événement Stéphane chante Michel Sardou Richelieu a été mis à jour le 2026-02-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme