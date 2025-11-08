Stéphane et le yoga-Brunch Pastel Nyons

Stéphane et le yoga-Brunch

Pastel 3 Rue de la Résistance, 26110 Nyons Nyons Drôme

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

détente et gourmandise un moment de relaxation adapté à tout public (même les femmes enceintes) suivie d’un instant conviviale autour d’un brunch.

Pastel 3 Rue de la Résistance, 26110 Nyons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 38 35 pastel.nyons@gmail.com

détente et gourmandise : a moment of relaxation suitable for all (even pregnant women), followed by a convivial brunch.

détente et gourmandise eine Entspannungsübung, die für alle geeignet ist (auch für Schwangere), gefolgt von einem geselligen Brunch.

Relax e indulgenza : un momento di relax adatto a tutti (anche alle donne in gravidanza), seguito da un momento di convivialità durante il brunch.

Relajación e indulgencia : un momento de relajación apto para todos (incluso embarazadas), seguido de un momento de convivencia durante el brunch.

L’événement Stéphane et le yoga-Brunch Nyons a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale