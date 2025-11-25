STEPHANE GUERTIN – CENTRE CHARLIE CHAPLIN Vaulx En Velin

STEPHANE GUERTIN – CENTRE CHARLIE CHAPLIN Vaulx En Velin mardi 25 novembre 2025.

STEPHANE GUERTIN Début : 2025-11-25 à 20:00. Tarif : – euros.

Le conteur franco-ontarien narre avec facétie une histoire poétique et drôle, inspirée de la mémoire engloutie de Kirk’s Ferry, un village ontarien submergé en 1926 lors de la construction d’un barrage. Il raconte l’histoire d’une famille prise dans le déluge, contrainte à la ruse et aux petites magouilles pour affronter les « torrents de la vie ». Au fil de ce récit tendre et décalé, il explore la mémoire – fidèle ou trompeuse – entre éclats de rire, émotion et douce mélancolie.Mêlant humour, lyrisme et onirisme, ce conte navigue entre souvenirs réels et fantaisie, avec des échos profonds à la maladie d’Alzheimer, à la fin de vie, et à la force de la transmission. Un spectacle intime et touchant, qui fait sourire, réfléchir… et aimer un peu plus chaque instant. Et découvrir ce très grand conteur franco-ontarien qui joue pour la 1ère fois en France.

CENTRE CHARLIE CHAPLIN . 69120 Vaulx En Velin 69