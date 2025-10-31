Stéphane Haslé présente et dédicace son roman En déséquilibre Auberge de La Clairière de Chaux La Vieille-Loye

Vendredi 31 octobre 2025

Les Ami.e.s de la Clairière de Chaux accueilleront Stéphane Haslé, philosophe et romancier, pour la présentation de son roman En déséquilibre . Une séance de dédicace sera suivie du verre de l’amitié.

Bar ouvert à partir de 19h30.

20h30

Bar Ouvert à partir de 19h30 .

Auberge de La Clairière de Chaux 2 Rue du Chalet La Vieille-Loye 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 54 35 70 65 corsinijf@orange.fr

