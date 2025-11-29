Stéphane Huchard – Original Be-Pop Le Baiser Salé Paris

Stéphane Huchard – Original Be-Pop Le Baiser Salé Paris samedi 29 novembre 2025.

Avec le batteur Stéphane Huchard aux commandes, ORIGINAL BE-POP débarque avec une formule complètement décalée et ultra originale. Imaginez un sax baryton, Éric Séva, une clarinette basse, Mattéo Pastorino, un soubassophone, Didier Havet et une batterie qui pulse comme jamais sous les baguettes de Stéphane Hu. Résultat ? Un quartet explosif qui s’amuse à revisiter les grands classiques de la POP façon jazz, avec liberté totale et bonne dose d’audace.

C’est puissant, organique, moderne… et ça envoie grave !

DU GROOVE ET DU GRAVE !

Le samedi 29 novembre 2025

de 21h30 à 23h00

Le samedi 29 novembre 2025

de 19h30 à 21h00

payant Tarif sur place : 30 EUR

Tarif Adhérents : 20 EUR

Tarif Jeunes : 10 EUR

Tarif Web : 25 EUR Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-29T22:30:00+01:00

fin : 2025-11-30T00:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-29T19:30:00+02:00_2025-11-29T21:00:00+02:00;2025-11-29T21:30:00+02:00_2025-11-29T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/